영광군, 올해 ‘우수시책 TOP10’ 선정

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 주민들의 삶의 질 향상에 기여한 2020년 군정을 빛낸 ‘우수시책 TOP10’을 선정했다고 23일 밝혔다.

군은 부서별로 추천한 시책 및 사업 30건을 지난 7일부터 16일까지 군민과 공직자를 대상으로 온·오프라인 투표를 진행해 다득표 순으로 상위 10건을 선정했다.

그 결과 올 한해 군을 빛낸 최고의 시책은 ‘아이낳고 키우기 좋은 영광군, 합계 출산율 전국 1위’가 차지했다.

군은 지난해 전국 기초지자체 최초로 인구일자리정책실을 신설하고, 결혼·출산·보육에 이르기까지 다양한 맞춤형 정책 추진으로 지난해 합계출산율(1.82명) 전국 2위에 이어 올해 합계출산율(2.54명) 1위를 차지하면서 아이 낳고, 키우기 좋은 지역으로 우뚝 섰다.

이밖에도 ▲행복주택 건립 ▲1000원 여객선 운영 ▲농기계임대사업 4년 연속 전국 1위 ▲전남 최초 규제혁신기관 인증 획득 ▲농협중앙회~학정교차로간 인도정비 및 전선 지중화사업 ▲코로나19 온라인 수업용 스마트기기 지원 ▲희망가득 영광곳간 운영 ▲농어민 공익수당 ▲농어촌버스 탑승관리원 운영 등이 선정됐다.

김준성 군수는 “앞으로도 정책 수요자인 지역 주민과의 쌍방향 소통을 통해 지역민이 필요로 하는 정책을 만들고 지역민이 만족하는 행정서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

