부산 기장군, 내년 예산 3555억원 확보 … 이 와중에 273억원 더 타내

국·시비 2555억원, 행정안전부 보통교부세 1000억원 … 현안사업 탄력받아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 2021년 정부와 부산시로부터 예산 3555억원을 확보했다. 국·시비 2555억원과 행정안전부의 보통교부세 1000억원이다.

기장군은 체계적인 선제 예산안 전략으로 다양한 분야에서 국비를 확보할 수 있었다.

기장군은 올해 초 두 차례 국·시비 발굴보고회 개최를 통해 신청할 수 있는 국·시비 사업들을 최대한 찾아내 체계적으로 공모 리스트를 관리했다.

사업별 공모일정에 맞춰 준비했고, 중앙부처 방문 등 사업의 당위성을 설명하기 위해 행정력을 집중했다는 평가다.

오규석 기장군수는 “정부와 부산시로부터 필요한 예산을 확보했다. 장안택지개발사업이 완공되면 기장군은 도시규모 20만 시대를 맞이하게 된다. 20만 시대를 대비한 도시 인프라 확충이 시급한 과제로 그 중심에 도시철도 정관선과 기장선이 있다”며 사업 유치를 위해 행정력을 모으겠다고 했다.

지난 2일 국회 본회의에서 내년도 정부 예산안이 통과된 가운데, 기장군은 전년도 국·시비 확보액 2282억원보다 273억원이 증액된 2555억원을 확보했다.

이는 정부의 제3차 재난지원금 지급 결정에 따라 투자분야 예산 규모가 줄어드는 어려움 속에서도 내년도 국비확보를 위해 행정력을 쏟은 성과이다.

특히 기장군은 보통교부세로 2019년 734억원, 2020년 630억원에 이어 2021년 1000억원을 교부받아 각종 현안사업 추진에 탄력을 받을 전망이다.

내년 국비확보는 군민체감 생활밀착형 SOC 확충과 지역경제 활성화라는 전략 과제 아래 크게 ▲생활 인프라 확충(공공도서관 건립), ▲사회기반시설 조성(동남권방사선 의·과학 일반산업단지 조성), ▲깨끗한 생활환경 조성(정관제척지 오수관로 설치사업), 그 외 지역현안사업에 역점을 뒀다.

국비를 확보한 주요 사업으로 공공도서관 건립사업(국비 100억원), 도시재생뉴딜사업(국비 50억원), 일광해수욕장 공영주차장(국비 21억원), 미세먼지 차단숲 조성사업(국비 15억원), 동암항 어촌뉴딜300 사업(국비 11억원), 일광유원지 실내게이트볼 조성사업(국비 6억원), 문화재 보수정비 사업(국비 6억원), 재해취약 저수지 정비사업(국비 5억원), 농촌형 교통모델사업(국비 4억원) 등이 있다.

기장군은 ‘공공도서관 건립’ 사업비로 2021년~2022년 국비 100억원을 확보했다. 이는 2021년 문화시설 확충 신규 사업 중 전국 최대 규모로 알려졌다.

이번에 확보한 국비 100억원은 ▲일광도서관(49억원), ▲정관에듀파크 공공도서관(50억원), ▲해양수산특화 작은도서관(1억원)이다.

‘일광도서관’과 ‘해양수산특화 작은도서관’의 경우 2021년 국가균형발전특별회계 예산으로 올해 1월 사업 신청했다.

기장군은 부산시에 일광도서관 건립 필요성을 호소한 결과 당초 2개년으로 나누어 지원받으려 했던 국비 49억원을 2021년 한 해에 전액 지원받을 수 있도록 예산안이 조정 반영됐다. 해당 도서관은 국비 예산으로 내년 상반기 실시설계 용역 착공에 들어갈 예정이다.

정관에듀파크 공공도서관은 국무조정실 주관 2021년 생활SOC복합화 사업의 공모 기준과 부합해 올해 4월 사업 공모를 했다. 올해 9월 최종 선정됐다.

국비가 확보된 3곳이 2023년 준공되면 기장군 관내 운영되는 공공도서관은 총 10곳이 된다. 이는 현재 일광신도시 등 입주자들이 급격하게 증가하고 있는 기장군 관내 군민의 문화 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr