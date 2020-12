런드리고, 드라이클리닝 150만장 주문 돌파

최대 80% 할인 이벤트

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'에서 드라이클리닝 주문 150만장을 돌파했다고 21일 밝혔다. 런드리고는 이를 기념해 최대 80% 할인된 가격에 드라이클리닝을 이용할 수 있는 '런드리고위크 이벤트'를 연말까지 실시한다.

올해 런드리고는 지난해 대비 드라이클리닝 주문이 250% 증가하며 누적 150만장을 돌파, 450% 증가한 매출 성장을 견인했다. 전체 고객 중 40%가 드라이클리닝이 포함된 정기 구독형 상품을 이용하는 것이 특징이다.

이를 기념해 런드리고는 오는 30일까지 주문 건을 기준으로 고객들에게 50~80% 할인된 가격에 드라이클리닝 서비스를 제공하기로 했다. 조성우 의식주컴퍼니 대표는 "코로나19로 힘들었던 2020년을 마무리하고 깨끗하게 2021년을 시작하자는 의미를 담아 이번 프로모션을 준비했다"며 "내년 런드리고는 공장 확장을 통한 상품 강화에 힘쓰고 고객 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

