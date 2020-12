PASS 인증서, 국세청 연말정산서비스에 적용

[아시아경제 구채은 기자] 통신3사의 전자서명 서비스 '패스(PASS) 인증서'가 내년 1월15일부터 국세청 홈택스 연말정산 간소화 서비스에 적용된다.

21일 통신업계에 따르면 통신3사는 지난 9월 행정안전부가 주관하는 ‘공공분야 전자서명 확대 도입을 위한 시범사업’ 후보 사업자로 뽑혔다. 행안부 실사를 거쳐 편의성, 안정성, 범용성을 인정받아 확정 사업자로 지정됐다. 패스 인증서는 인증 애플리케이션(앱) '패스'에서 제공하는 전자서명 서비스다. 통신 3사(SK텔레콤ㆍKTㆍLG유플러스)와 핀테크 보안업체 아톤이 공동 사업자다.

앞으로 통신3사의 ‘패스 인증서’ 고객은 국세청 홈택스 사이트에서 ‘간편서명 로그인’을 선택한 뒤 ‘패스 인증서’를 골라 접속하면 된다. 이름과 생년월일, 휴대전화번호만 입력하면 자신의 스마트폰에 있는 PASS앱이 자동으로 인증 팝업창을 생성한다. 이때 이용자가 6자리 핀 번호 입력 혹은 지문 등의 생체 인증을 통해 본인 인증을 완료하는 방식이다.

앱이 실행 중인 상태라면 추가 확인절차 없이 터치 두번만으로 발급이 가능하다. 별도의 휴대폰 인증이나 계좌 인증을 거쳐야 하는 타 인증서보다 발급 절차를 간소화 하여 고객의 번거로움을 덜었다. 보안 기능도 극대화했다. 명의 인증과 기기 인증을 이중으로 거치는 휴대전화 2단계 인증을 통해 높은 보안 수준을 보장한다. 인증서 정보를 암호화해 휴대전화 내부 안전영역에 보관하는 기술을 통해 국내 최고 수준의 보안성을 갖췄다.

통신3사는 이번 행정안전부와의 업무협약을 통해 국세청 연말정산 간소화 서비스 외에도 정부24, 국민신문고 등에서도 내년 1월 내 PASS 인증서를 사용할 수 있도록 할 계획이다. 통신업계 관계자는 "공인인증서 제도 폐지로 전자서명이 활성화되는 가운데 통신3사는 안정된 사업 역량을 바탕으로 공공서비스는 물론 다수의 기업에도 PASS 인증서를 확대 적용하며 고객의 편의를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

