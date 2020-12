"코로나 백신 접종하면 80만원 드려요"…美 펜실베이니아 '백신 불신' 씻기

[아시아경제 나한아 기자] 미국에서 신종 코로나바이러스 감염증 (코로나19) 백신 불신이 확산되고 있는 가운데 펜실베이니아주(州)가 이를 해소하기 위해 지원금을 이용했다.

18일(현지시간) 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 최근 미국 펜실베이니아주 노샘프턴 카운티 정부가 요양시설 직원들에게 백신을 맞으면 750달러(약 82만 원)씩 주기로 합의했다고 밝혔다.

코로나19 대응을 위한 경제 지원책 '경기 부양 패키지 법'(CARES Act)에 따라 연방정부로부터 나오는 지원금 일부를 백신 접종 인센티브로 활용하는 것이다.

인센티브 제공 대상은 노샘프턴 카운티 최대규모의 요양시설인 '그레이스 데일 요양원' 직원 약 700명이다.

노샘프턴 카운티 책임자인 라몬트 매클루어는 이번 정책 비용으로 연방 지원금 총 2천760만 달러(약 303억5천만 원) 중 49만∼49만3천 달러(약 5억4천200만 원)가 투입될 것 같다고 예측했다.

매클루어는 "지난 2∼4월 같은 시기가 또다시 오지 않도록 할 수 있는 모든 것을 다 하고 있다"라고 말했다.

한편 미국 식품의약국(FDA)은 화이자 백신에 이어 이날 밤 미 제약사 모더나가 개발한 코로나19 백신의 긴급 사용을 승인했다.

하지만 WP 통신은 각종 허위정보가 확산한 탓에 백신의 안전성을 믿지 못하는 사람들이 적지 않다고 전했다.

