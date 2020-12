[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 코로나19 장기화로 소득이 감소한 위기가구에 2차 긴급생계지원금 5억5000만 원을 지급했다고 18일 밝혔다.

위기가구 긴급생계지원금은 1인 40만 원, 2인 60만 원, 3인 80만 원, 4인 이상은 최대 100만 원까지 한시적(1회)으로 지원하는 사업이다.

이번 긴급생계지원금 지급 대상에 일용직, 미등록 사업자 등 소상공인을 대상으로 한 지원을 받지 못하는 영세 상인이 포함돼 코로나19로 경제적 타격을 받은 가구에 단비가 됐다.

코로나19 관련 지원 사업 등에서 제외되는 등 복지 사각지대 해소에도 어느 정도 이바지했다.

군 관계자는 “코로나19가 장기화되면서 모두가 힘든 시기에 이번 긴급생계지원금이 위기가구에 생활안정과 침체한 지역 경제 활성화에 도움이 될 것이다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr