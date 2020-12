[아시아경제 김흥순 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,000 전일대비 6,000 등락률 -1.57% 거래량 60,577 전일가 382,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'[e공시 눈에 띄네]코스피-14일외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 은 사료·축산사업 자회사 CJ피드앤케어의 매각 추진 보도에 대한 조회공시 요구에 "현재 추진하고 있는 바가 없다"고 18일 답변했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr