현장조사 후 정확한 발생원인과 피해면적 조사할 계획

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 18일 오후 3시 35분께 경남 창원시 마산회원구 봉화산 중턱에서 산불이 발생했다.

출동한 소방 당국과 산림청은 인력 100여 명과 소방차, 헬기 등을 투입해 진화작업을 벌였다.

이들은 화재 약 1시간 만에 불길을 잡았다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

경찰과 소방 당국은 진화가 마무리되는 대로 피해 규모와 화재 경위를 조사할 예정이다.

유재원 도 산림녹지과장은 “산과 연접된 장소에서는 쓰레기 소각 등 각종 태우기 행위를 삼가야 하며 산불 발견 시 국번 없이 119나 시군 산림부서로 즉시 신고해 주시기 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr