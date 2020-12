이용섭 광주시장 “주말 외출·모임 삼가 등 방역수칙 당부”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 오는 주말 종교활동과 관련해 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

이용섭 시장은 18일 오후 4시 코로나19 대응 관련 온라인 브리핑 통해 “전국적으로는 연속 3일간 하루 1000명 이상의 확진자가 발생하면서 역대 최대의 위기를 맞이하고 있지만, 시민 여러분의 적극적인 협조로 광주공동체의 안전이 지켜지고 있다. 시민 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

하지만 “광주시도 언제 어떤 상황이 발생할지 예측하기 어렵다”면서 “특히 최근 일주일 사이 교회 및 관련 시설 6곳에서 확진자가 24명 발생했고, 코로나19 진단검사를 받은 접촉자만 544명”이라고 설명했다.

시는 오는 주말 정규예배 외에 소모임 등을 금지하고 성탄기념행사도 정규예배 형식으로 진행, 예배 인원은 좌석수의 30%로 제한한다.

또 교회 내에서 마스크를 벗고 찬송을 부르거나 기도를 하는 행위와 식사 등은 금지한다.

타지역에서 개최되는 종교행사 참석 자제와 함께 타지역 강사들을 초청해 진행하는 개별 성경공부 모임 또한 삼가해 줄 것을 당부했다.

이용섭 시장은 “지금 전국은 사회적 거리두기 3단계 격상을 검토해야 할 만큼 매우 위태로운 상황”이라며 “이번 연말연시는 모임과 외출이 없고, 방역수칙 위반 없고, 그리하여 확진자 없는 ‘3無 광주’ 만들기에 동참해 달라”고 말했다.

그러면서 “경북 경산 열린문기도원 발 전남·전북 확진자가 20명이나 발생한 가운데, 당시 부흥회에 참석한 시민이 있는지 확인 중에 있다”며 “경산 열린문기도원과 상주시 BTJ열방센터 모임에 다녀온 시민들은 바로 선별진료소를 방문해 코로나19 진단검사를 받아주시기 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr