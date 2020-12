경북도교육청, 경주시 안강·강동지역 모든 학교 '원격수업' 전환

구미 일부지역 총 100개교, 안동 일부지역 84개교도 원격수업

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 최근 코로나19 연쇄 감염이 발생한 경주시 안강읍과 인근 강동면의 유·초·중·고 19개교를 오는 24일까지 전면 원격수업으로 전환한다고 18일 밝혔다.

경주의 원격전환 대상 학교는 유치원 9개원, 초등학교 6개교, 중학교 2개교, 고등학교 2개교 등이다. 중·고교는 기말 평가 일정 등을 고려해 18일까지 원격수업하고, 추후 감염상황을 고려해 연장할 계획이다.

현재 경주 안강읍과 강동면지역에는 무증상 감염자가 많이 발생하고 있어 강화된 행정명령이 발동된 상태다. 경주시는 해당 지역에 선별진료소를 설치해 누구나 검사받도록 권고하고 있다.

안동과 구미 지역도 지역내 코로나19 확진자 및 학생·교원 확진자가 발생하고 있어 학생과 교직원을 보호하기 위해 구미지역 일부 유·초·중·고 총 100개교와 안동지역 일부 유·초·중·고 84개교도 현재 원격수업으로 전면 전환했다.

구미와 안동지역 원격수업은 18일까지 예정돼 있으나 주말 상황을 살펴 추가 연장을 검토하고 있다.

임종식 교육감은 “지역의 감염상황이 엄중하므로 모든 교육지원청은 지역 방역당국과 긴밀히 협의해 선제적으로 원격수업으로 전환할 것"이라고 전했다.

