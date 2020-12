윤형빈, 폭행 방관 의혹에 "사실무근…추가 고소할 것"

온라인커뮤니티에 '윤형빈 고발글' 올라와

[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 지망생에게 폭언·폭행하는 것을 방관했다는 의혹에 휩싸인 개그맨 윤형빈이 의혹을 전면 부인하고 법적 대응하겠다고 밝혔다.

윤형빈 소속사 윤소그룹은 17일 "윤형빈 씨에 관한 내용은 전혀 사실무근"이라며 "근거 없는 내용을 확산시켜 이미지와 명예를 훼손하는 행위를 한 데에 대해 허위사실 공표 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등으로 추가 고소할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 이날 한 온라인 커뮤니티에는 '개그맨 윤형빈을 고발합니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 윤형빈이 부산에 위치한 윤형빈소극장에서 벌어진 집단 괴롭힘을 묵인했다고 주장했다.

개그맨 지망생이라고 밝힌 글쓴이 A(23)씨는 "2015년10월 말 윤형빈 소극장에 연기를 배우러 들어갔지만, 잡일만 시키고 관계자들이 자신에게 폭언과 폭행을 일삼았다"고 적었다.

이같은 사실을 윤형빈에게 말하자 '어리니까 참아야 한다', '말을 잘 안 들어서 그런 것이다'라는 답변을 들었다고 전했다.

이후에도 괴롭힘이 이어졌고, 공연이 끝난 뒤 폭행을 당하기도 했다고 밝혔다.

A씨는 "청각에 지장이 있고 공황장애와 조현증을 앓고 있다"고 호소하며 진료 확인서 사진을 첨부했다.

이어 "전화 통화 녹취록, 카톡 내용 등으로 주장을 증명할 수 있다", "윤형빈과 어제 나눈 대화 내용이다. 나중에 전화를 준다는 (윤형빈의) 말을 믿고 기다리고 있었는데 경찰서에서 고소를 당했다며 출석 전화가 왔다"고 적었다.

이와 관련해 윤형빈 측은 "A씨가 여러 차례 허위 사실을 온라인에 유포하겠다며 협박해왔다"며 "협박이 지속되자 이날 부산 남부경찰서에 A씨를 고소했다"고 밝혔다.

윤형빈 측은 또 "A씨는 고소장이 접수된 것을 알고도 '윤형빈을 고발합니다'라며 사실무근인 폭로 글을 올렸고, 근거 없는 내용을 확산시켰다"면서 "추측성 보도와 오보, 온라인 댓글 등에 대해 강력한 법적 조치를 취하겠다"고 전했다.

