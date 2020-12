[아시아경제 부애리 기자] 터키가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 새해 연휴에 5일간 전국적인 통행금지를 시행한다.

터키 보건부는 15일(현지시간) 코로나19 예방책으로 오는 31일 오후 9시부터 내년 1월4일 오전 5시까지 전국에 통행금지령을 내린다고 밝혔다.

터키 정부는 이미 평일 야간 통행금지와 주말 전면 통행금지 조치를 시행하고 있다.

레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 "공공의 희생 덕분에 규제 조치가 긍정적인 효과가 나타나고 있다"고 말했다.

한편 이날 터키의 하루 기준 신규 확진자 수는 2만9617명, 누적 확진자 수는 186만6345명을 기록했다.

