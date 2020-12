윤석열 징계위, 기일 속행 놓고 충돌… 정회선언

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장 측과 법무부 검사징계위원회가 심의기일 속행 여부를 놓고 충돌을 빚었다.

징계위는 15일 오전 10시34분부터 2차 심의를 시작해 이날 저녁 7시30분까지 증인심문을 이어갔다.

이날 오전 손준성 대검 수사정보담당관을 시작으로 오후에는 박영진 울산지검 부장검사, 류혁 법무부 감찰관, 이정화 대전지검 검사, 한동수 대검 감찰부장에 대한 증인심문이 이뤄졌다.

윤 총장 측은 증인심문 뒤 징계위에 새로운 증거 열람과 심재철 법무부 검찰국장이 제출한 의견서에 대한 반박 의견서 준비를 위해 심의기일을 속행해 달라고 요청했다.

하지만 징계위 측은 윤 총장 측과 속행기일 지정을 논의하던 중, 갑자기 태도를 바꿔 이날 심의를 종결하겠다며 윤 총장 측에 곧바로 최종 의견진술을 하라고 요구했다고 윤 총장 측은 전했다. 준비 시간이 필요하면 1시간을 줄테니 1시간 뒤에 최종 의견진술을 하라고 요구했다는 것.

이에 윤 총장 측은 "이런 요구는 무리하고, 현실적으로 불가능한 것"이라고 이의를 제기했지만, 정한중 위원장 직무대리가 이날 심의를 종결하겠다고 하자 죄종 의견진술을 거부하고 회의장을 나온 것으로 알려졌다.

징계위는 이날 저녁 7시50분께 정회했다.

