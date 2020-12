[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 투자 자금 확보를 위해 가양점 매각을 추진한다.

이마트는 서울 강서구 가양점 매각을 위한 주관사 선정 작업에 돌입했다고 15일 밝혔다. 이를 위해 최근 국내외 부동산 자문사에 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다.

이마트는 점포 자산을 유동화해 투자 자금을 확보한다는 계획이다. 다만 이번 매각은 기존 세일앤드리스백(매각 후 재임대) 방식이 아닌 폐점 후 부동산 개발을 전제로 진행된다.

폐점 후 주거시설로 개발된 건물에 이마트가 재입점해 영업을 이어가는 형태가 유력하다. 이마트는 확보한 현금으로 온라인 등 신사업에 투자할 전망이다.

이마트 관계자는 "가양점의 경우 자산의 효율적 활용을 통한 수익성 및 재무건전성 강화를 위해 매각 주관사 선정 작업을 진행 중이며, 점포영업은 매각과 관계없이 안정적으로 운영해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

