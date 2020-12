전남도 ‘청정전남 블루이코노미’ 사업 추진 속도

100대 과제 로드맵 수립

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 ‘청정전남 블루이코노미’ 100대 추진과제 로드맵을 수립하고 사업 추진에 속도를 낸다.

전남도는 15일 ‘청정 전남 블루 이코노미 100대 과제 로드맵’ 수립 보고회를 갖고 100대 추진과제를 선정해 오는 2030년까지 75조 원을 투입키로 했다고 밝혔다.

이날 보고회에서 도는 미래발전 비전으로 ‘지속가능한 새로운 미래, 청정 전남 블루 이코노미’를 제시했다. 3대 목표로는 ▲일자리가 넘치는 전남 ▲활력이 넘치는 전남 ▲매력이 넘치는 전남 등을 정했다.

오는 2030년까지 75조 원을 투입해 17만 개의 일자리를 창출하고 1인당 소득 전국 광역지자체 10위권 내 진입을 비롯해 의료·환경 등 정주여건 개선 및 관광·힐링을 통한 국민행복공간 제공 등에 목표를 두고 중점 추진키로 했다.

도는 에너지·관광·바이오·미래운송기기·농수산·스마트시티 등 6대 프로젝트별 추진전략 수립과 함께 기존 추진과제를 정비하고 신규 발굴된 과제를 추가해 ‘블루 이코노미 100대 과제’를 완성했다.

프로젝트의 각 분야별 과제로 에너지 분야의 경우 이차전지 소재부품 플랫폼 구축과 RE100 전용 시범산업단지 조성, 재생에너지 확대를 위한 공공 ESS 구축 등 19개 과제로 구성됐다.

관광 분야는 대한민국 생태·체류형 거점 관광지 조성, VR기반 남도여행 체험형 관광플랫폼 구축, 동북아 정원산업 중심지 조성’ 등 18개 과제다.

바이오 분야로는 국립 의과대학 및 심혈관센터 건립, K-면역 연구혁신센터 구축, 의료연계 치유 헬스케어 플랫폼 구축 등 19개 과제, 미래운송기기 분야는 미래비행체 생산 특화단지 조성 및 앵커기업 유치, 스마트 미니셔틀 핵심기술 개발, 새롭게 추가된 선박 관련 ‘LNG극저온 단열시스템 국산화 기반 구축’ 등 19개 과제로 짜여졌다.

아울러 농수산 분야에선 국립 기후변화대응 농업연구단지 조성과 유·무선망 활용 농촌형 통합지원 플랫폼 구축 등 17개 과제, 스마트시티 분야로는 기본소득 보장형 주택 보급, 스마트 웰니스산업 육성 등 8개 과제가 제시됐다.

또 도는 100대 추진과제를 민선7기 내 가시적 성과를 창출할 단기과제와 국가계획 반영이나 민자유치 등이 필요한 중장기과제로 구분하고 오는 2030년까지 연도별 로드맵으로 체계화했다.

특히 기존 핵심사업 중 전남형 상생일자리 사업인 ‘대규모 해상풍력발전단지 조성’을 비롯해 기후변화 대응 ‘유엔기후변화협약당사국총회 유치’, 면역특화 ‘국가 첨단의료복합단지 유치’ 등 사업추진에도 속도를 낼 계획이다.

김영록 전남도지사는 “블루 이코노미 핵심사업들이 경제구조의 고도화와 지속가능한 일자리 창출을 목표로 하는 한국판 뉴딜과 맥을 같이 한다는 점에서 전남이 지역주도의 성장모델을 제시하게 될 것이다”며 “이번에 제시된 100대 과제에 대한 세부 실행계획을 수립하고 추진에서 나서 일자리와 활력, 매력이 넘치는 전남도를 만들어 가자”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr