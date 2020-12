푸틴, 美 바이든 대통령 당선 축전 보내

[아시아경제 부애리 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 바이든 미국 대통령 당선인의 승리를 축하했다.

크렘린궁은 15일(현지시간) 푸틴 대통령이 바이든 당선인에게 선거 승리와 관련한 축전을 보냈다고 밝혔다.

크렘린궁에 따르면 푸틴은 축전에서 "바이든 당선인의 성공을 기원하고 국제 안보와 안정에 각별한 책임이 있는 러시아와 미국이 이견에도 불구하고 세계가 직면한 많은 문제와 도전을 해결하는데 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 확신한다"고 전했다.

푸틴 대통령은 또 "평등과 상호 존중의 원칙에 근거한 러·미 협력은 양국 국민과 모든 국제사회의 이익에도 부합할 것"이라면서 "당신과 협력하고 교류할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 지난달 미국 대선 개표 결과 발표 이후 주요국 정상들이 잇따라 바이든 당선인의 승리를 축하했음에도 축하 대열에 참여하지 않았다. 푸틴 대통령과 크렘린궁은 미국 대선의 최종 개표 결과가 나오지 않았고 도널드 트럼프 대통령의 대선 불복 소송전이 진행 중인 만큼 바이든의 승리를 축하하긴 이르다는 입장을 지켜왔다.

