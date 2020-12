[날씨]내일 전국 강추위 이어져…아침 최저 영하 18도

강한 바람에 체감온도는 더 낮아질 듯

[아시아경제 김지희 기자] 내일도 전국에서 강추위가 이어질 전망이다.

기상청은 오는 16일 아침 한파주의보가 발효 중인 중부 내륙과 전북 동부 내륙, 경북 내륙은 영하 12도 이하, 한파경보가 내려진 경기 북부와 강원 영서, 충북 북부, 경북 북부는 영하 15도 아래로 떨어지겠다고 15일 밝혔다. 바람이 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 예상된다. 낮에도 영하를 유지하며 추위가 계속될 것으로 보인다.

지역별 아침 최저기온은 영하 18도∼영하 3도, 낮 최고기온은 영하 5도∼4도로 예상된다.

기상청은 "강추위로 인해 수도관 동파, 비닐하우스 농작물 냉해 등 시설물과 농작물 피해가 발생할 수 있으니 철저히 대비해야 한다"고 전했다.

충남과 전라도, 제주도는 대체로 흐릴 것으로 보인다. 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도 산지는 오는 17일까지 눈이 오는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 제주도 산지와 울릉도·독도 5∼20㎝. 전라 서해안 2∼7㎝, 충남 서해안과 제주도(산지 제외) 1∼3㎝다.

건조특보가 발효된 서울·경기도와 강원 영동, 전남 동부, 경상도는 대기가 매우 건조할 것으로 예상된다.

