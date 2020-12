진중권 "文 대통령 각하, 노후보장 축하드린다"

[아시아경제 김봉주 기자] 진중권 전 동양대 교수가 공수처(고위공직자범죄수사처) 출범을 환영하며 검찰을 비판한 문재인 대통령을 겨냥해 "각하, 노후보장보험 완납을 축하드린다"며 조소했다.

진 전 교수는 15일 페이스북에 글을 올려 문 대통령이 청와대 국무회의에서 발언한 내용을 담은 기사를 공유하며 "슬로건의 변화로 본 문재인 정권"이라고 말했다.

진 전 교수는 문재인 정권에 대해 "초반 : 사람이 먼저다, 중반 : 내 사람이 먼저다, 후반 : 이 사람이 먼저다"라며 비꼬았다.

이날 문 대통령은 국무회의에서 "공수처(고위공직자범죄수사처)는 검찰에 대한 민주적 통제수단으로 의미가 크다"면서 "검찰은 그동안 무소불위의 권한을 가지면서도 잘못에 책임지지 않고, 책임을 물을 길 없는 성역이었다"고 말했다.

진 전 교수는 이번 공수처 출범과 관련해 문 정부와 여당에 대한 비판을 연일 이어오고 있다.

