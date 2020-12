"먹방하고 자기들끼리 싸우고…조두순보다 유튜버 더 무서워" 안산 주민들 호소

안산 주민자치위원장 "경찰 신고 민원만 100건"

"무방비 촬영 용납할 수 없는 상황" 토로

[아시아경제 임주형 기자] 아동 성폭행범 조두순(68)이 만기 출소한 뒤 경기 안산에 위치한 자택에서 거주하고 있는 가운데, 이를 촬영하는 유튜버들이 몰리면서 인근 주민들이 불편함을 호소하고 있다. 주민들은 외부인의 출입을 제한해 달라는 탄원서까지 제출한 것으로 확인됐다.

안산시 조두순 자택 인근에서 거주하는 심종성 주민자치위원장은 15일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "오늘 아침에도 10여명의 유튜버들과 청소년들이 많이 (모여) 있었다"며 "어제(14일) 주민들이 탄원서를 냈다"고 설명했다.

이어 "유튜버들이 옷을 벗고 개인방송의 인기를 좀 올리려고 모여있는 것뿐만 아니라, 인근 건물 옥상에 무단으로 올라가서 촬영한다"며 "주민들이 도저히 생활할 수 없을 정도"라고 토로했다.

심 위원장에 따르면 안산 주민들은 유튜버들이 촬영 중 내는 소음 문제를 가장 심각하게 여기고 있는 것으로 전해졌다. 또 차량이 오가는 것을 통제하면서 발생하는 주차 문제, 외지에서 모여든 사람들이 버리는 쓰레기 등도 심각한 상황이다.

이에 대해 심 위원장은 "경찰에 신고된 민원 건수만 100여건"이라며 "유튜버들은 조두순 집에 음식 배달을 시켜서 제대로 전달이 되는지 촬영하고, 그 앞에서 자장면 같은 걸 시켜서 조롱하듯이 먹기도 했으며 자기들끼리 싸움도 한다"고 설명했다.

이어 "경찰이 행동을 제재하면 '너희들이 뭔데 방해하느냐'고 카메라를 들이대고, '우리가 취재하는 것에 대해서 국민의 알 권리를 막느냐'고 말한다"며 "조두순보다 (유튜버들이) 더 무섭다"고 하소연했다.

그러면서 "기온이 올라가고 하면 이런 문제가 계속 발생할 것으로 보이고, 주민들이 살 수가 없다"라며 "유튜버들이 본인의 수익이나 인기를 위해 이렇게 무방비하게 촬영하는 것을 용납할 수 없는 상황"이라고 강조했다.

한편 조두순은 지난 12일 만기 출소한 뒤, 이날 오전 6시50분께 서울 구로구 남부교도소에서 승합차에 탑승해 안산으로 향했다. 조두순이 교도소에서 출소한다는 소식이 전해지면서 전날(11일)부터 유튜버들은 교도소 앞에서 집회를 열었다. 이들 가운데 일부는 조두순이 머무는 주택가 골목에 몰려 영상을 촬영하기도 했다.

언론 보도 등에 따르면 12일 주택가 골목을 드나든 유튜버는 150명이 넘는 것으로 추산됐다.

수원에 거주하는 A 군은 이날 오후 조두순 거주지를 찾아가 건물 뒤편 가스 배관을 타고 벽을 오르려다 경찰에 적발됐고, 유튜버 B 씨는 조두순의 집 앞에서 자장면을 배달시켜 먹는 이른바 '조두순 집 앞 먹방'을 하기도 했다. 이를 본 또다른 유튜버 C 씨는 '이런 것도 방송이냐'는 취지로 시비를 걸다 B 씨를 폭행해 체포되기도 했다.

이같이 조두순 거주지 주변에서 소란이 이어지면서, 이날부터 14일 오전 6시께까지 경찰에 접수된 소음 관련 민원은 총 95건에 달하는 것으로 파악됐다.

한편 경찰은 불법행위나 과도한 언행, 소음 등 주민 민원이 발생할 경우 엄격하게 수사, 법규에 따라 처벌할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr