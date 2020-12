한국토지주택공사 등 7개 국토부 산하 공공기관 참여

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 15일 국토교통부, 국토부 산하 7개 공공기관과 ‘국토교통 분야 중소기업 지원 상생협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 국토부와 7개 산하 공공기관은 기업은행에 약 3000억원을 예탁하고, 기업은행은 이를 재원으로 약 6000억원 규모의 ‘상생협력(동반성장) 대출’을 저금리로 지원한다.

기업은행은 협약에 참여한 국토부 산하 7개 기관과 내년에 세부협약을 맺고 대출 대상과 한도를 결정할 계획이다. 약 3000개 중소기업이 대상이 될 것으로 보인다.

기업은행 관계자는 “정부와 공공기관이 함께하는 상생협력 사업에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊게 생각한다”며, “향후 국토교통 분야 중소기업 성장에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

