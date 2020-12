가수 홍진영 석사논문 조사한 조선대 “표절이다” 결론

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 가수 홍진영의 석사 논문에 대해 조선대학교가 ‘표절’이라고 잠정 결론을 내리면서 향후 학위 취소 여부가 주목된다.

15일 조선대에 따르면 대학연구윤리원 산하 연구진실성위원회은 최근 홍진영의 석사 논문 표절 여부를 조사, 표절이라는 취지의 공문을 대학원위원회에 전달했다.

대학원위원회는 오는 18일까지 홍진영 측 의견을 받은 뒤, 이르면 다음주 표절 여부를 최종 결정하기로 했다.

석사 논문이 표절로 최종 판명되면, 홍진영은 석사 뿐만 아니라 박사 학위도 취소될 가능성이 크다.

더구나 학내 논문 표절 심사 기구(연구진실성위원회)가 명확한 입장을 밝히면서, 홍진영의 석박사 학위 취소 가능성에 더욱 무게가 실리고 있다.

홍진영은 지난달 논문 표절 의혹이 불거지자 “이 모든 게 저의 불찰”이라며 학위를 반납하겠다는 입장을 드러낸 바 있다.

홍진영은 2009년 ‘한류를 통한 문화콘텐츠 산업 동향에 관한 연구’라는 논문으로 조선대 무역학과에서 석사 학위를 받은 뒤 2012년 같은 대학원에서 박사 학위를 취득했다.

그의 학위 취득을 두고 부친이 조선대 교수로 재직한 것이 영향을 미친 것 아니냐는 논란이 일기도 했다.

