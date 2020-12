테팔, 비대면 집밥 캠페인으로 ‘쇼핑 라이브’

[아시아경제 문혜원 기자] 테팔은 네이버 ‘쇼핑 라이브’를 통해 진행한 라이브 방송을 성공적으로 마무리했다고 15일 밝혔다.

테팔 ‘집에서 밥 먹자’ 캠페인의 연장선으로 기획된 라이브 방송은 더 많은 소비자들이 건강한 집밥의 의미와 중요성을 되새겨 볼 수 있도록 보다 다채로운 구성으로 진행됐다.

먼저 오세득 셰프가 직접 출연해 테팔 차세대 프라이팬으로 개발한 건강하고 맛있는 집밥 레시피를 시연하고 방송에 참여한 시청자들과 집밥 레시피, 요리 꿀팁 등에 대한 이야기를 실시간으로 소통하는 시간을 가졌다. 오세득 셰프의 집밥 레시피는 시청자들의 높은 실시간 댓글 참여율 등을 보이며 반응이 뜨거웠다.

이날 판매한 제품은 네이버 쇼핑 라이브 단독 구성으로 선보인 테팔 차세대 프라이팬의 신제품 ▲테팔 스타트 앤쿡 ▲테팔 세라믹 포스로, 기존 자사 프라이팬 대비 더 강력해진 코팅으로 우수한 내구성을 자랑한다.

테팔 스타트 앤쿡은 강력한 티타늄 코팅으로 눌어붙지 않으며, 가장자리 끝까지 바닥 전체가 인덕션에 반응하는 테팔 풀와이드 플러스 인덕션 기술이 적용돼 열효율이 뛰어나고 두꺼운 바닥으로 열 보존을 극대화해줘 빠르고 맛있는 조리가 가능하다. 테팔 세라믹 포스는 2배 더 견고해진 티타늄 코팅과 열과 마모에 강한 혁신적인 테팔 하드 프로텍션 레이어로 불꽃과 스크래치에 강해 가스레인지 사용에 최적화됐다.

테팔은 라이브 방송을 통해 판매된 금액의 10%를 초록우산 어린이재단에 제품으로 기부함으로써 연말연시 도움의 손길이 필요한 소외계층 어린이 가정을 돕는 일에 힘을 보태기로 했다.

이를 위해 테팔은 방송 중 구매하는 고객을 위해 최대 20% 할인 혜택과 무료 배송 서비스를 제공하고, 소비자가 필요한 사이즈의 프라이팬을 구매할 수 있도록 집밥 세트를 구성해 구매 수량에 따라 ▲테팔 마스터씰 4P ▲테팔 조리도구 2P ▲테팔 멀티 뚜껑을 사은품으로 제공했다.

또한 실시간 퀴즈, 해시태그 이벤트 등 다양한 이벤트를 통해 소비자들의 큰 호응을 얻었으며 ▲테팔 에어프라이어 ▲테팔 액세스 스팀 ▲테팔 차탕기 등 푸짐한 경품을 증정했다.

