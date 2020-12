울산, 코로나19 확산에 ‘원격수업지원센터’ 재가동

울산교육청, 원격수업 민원 통합 처리

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시교육청은 전면 원격수업 첫날인 14일부터 ‘원격수업지원센터’를 재가동해 학생들의 원격수업을 실시간 지원한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 대규모로 확산되자 울산교육청은 14일부터 일주일간 특수학교를 제외한 유·초·중·고 전 학년 원격수업으로 전환했다.

시 교육청은 지난 4월 교육부의 4차 개학 연기(휴업명령) 결정에 따라 학교에서 일어날 수 있는 혼란을 최소화하고자 관련 부서 전문요원 15명으로 ‘원격수업지원센터’를 조직해 운영했다. 당시 센터는 4월~6월 동안 플랫폼 지원 등 모두 2091건의 수업지원을 시행했다.

센터는 교육청 4층 코로나19 비상대책본부 내에 다시 설치됐다. 플랫폼, 학생·학부모, 초등수업, 중등수업, 행정 지원 등 5개 팀으로 구성됐으며, 전산 시스템 지원은 교육연구정보원에서 별도로 맡았다.

센터는 원격수업과 관련해 학교 현장의 수업 및 학사일정과 학생, 학부모 원격수업을 밀착 지원한다. 교육청 홈페이지 내 ‘원격수업 Q&A’ 코너를 활용해 원격수업과 관련한 학생, 학부모, 교사들의 궁금한 점이나 어려운 점에 답변할 예정이다.

시교육청 관계자는 “전면 원격수업 전환에 따라 즉각 센터를 재가동해 학생, 학부모, 교직원의 불편이 없도록 하겠다”라며 “해당 분야 전문인력을 배치하고, 부서별 공조 체제를 유지하면서 원격수업과 관련된 민원을 통합적으로 처리해 나가겠다”고 말했다.

