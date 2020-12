인프라웨어 폴라리스 오피스, 애플 앱스토어 ‘2020년 올해의 인기 앱’으로 선정

[아시아경제 장효원 기자] 오피스 소프트웨어(SW) 전문기업 인프라웨어 인프라웨어 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,280 전일대비 55 등락률 -2.36% 거래량 977,118 전일가 2,335 2020.12.15 14:40 장중(20분지연) 관련기사 인프라웨어, ‘SW 품질혁신 최우수기업’ 선정… 과기정통부 장관상 수상인프라웨어, 커뮤니티 활발... 주가 1.58%.인프라웨어, 주가 2635원.. 전일대비 -0.19% close 는 ‘폴라리스 오피스(Polaris Office)’가 애플 앱스토어 ‘2020년을 빛낸 최고작’ 올해의 인기 앱으로 4년 연속 선정됐다고 15일 밝혔다.

애플은 앱스토어 다운로드 수, 리뷰, 유용성, 중요성 등 평가지수를 종합적으로 집계해 매년 인기 앱을 발표한다.

폴라리스 오피스는 아이패드 부문 ‘2020년을 빛낸 최고작’ 올해의 유, 무료 인기 앱 차트에 선정됐다. 유료 인기차트에는 폴라리스 오피스 모바일이, 무료 인기차트에는 폴라리스 오피스가 각각 선정됐다.

폴라리스 오피스는 여러 프로그램을 설치하는 번거로움 없이 단 하나의 앱으로 워드, 엑셀, 파워포인트는 물론 한글, PDF 문서까지 편집할 수 있는 클라우드 기반 오피스 SW다. 올해 초 글로벌 가입자 수 1억명을 돌파하며 현재 전 세계 1억명이 넘는 가입자가 서비스를 이용 중이다.

폴라리스 오피스 모바일은 PC에서 사용하던 오피스를 모바일에서도 사용할 수 있도록 최적화한 서비스다. 안드로이드, iOS 운영체제에서도 MS 오피스뿐만 아니라 한글, PDF 등 모든 포맷의 파일을 완벽하게 읽고 편집할 수 있다.

인프라웨어 관계자는 “코로나 19 이후 재택근무, 온라인수업이 일상화되면서 해외 오피스 SW 강자인 폴라리스 오피스가 원격회의, 공유 문서편집 등에 폭넓게 활용되고 있다”며 “매일 평균 5만명이 넘는 신규 이용자가 가입하며 재택근무, 스마트워크의 필수 앱으로 자리매김하고 있다”고 말했다.

이어 “꾸준한 SW 업데이트를 통해 포스트 코로나 시대에도 사용자의 니즈를 충족시킬 수 있는 오피스 서비스를 제공하겠다”고 덧붙였다.

한편 인프라웨어는 최근 맥용 폴라리스 오피스 신규 버전을 출시했다. 기존 맥 버전 사용자들의 불편사항을 반영해 UI(사용자 인터페이스)를 개선하고 제품 안정화 및 다양한 신규 기능을 추가했다. 특히 아래아한글(HWP) 문서 작업 기능을 추가하고 HWP 사용자들에게 친숙한 UI를 적용해 맥 PC에서도 HWP의 사용성을 강화하는데 중점을 뒀다.

