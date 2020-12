웰바이오텍, 금영이엔지 중도금 납입 완료…"내년 1월 중 인수 마무리"

[아시아경제 유현석 기자] 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 2,540 전일대비 15 등락률 +0.59% 거래량 889,335 전일가 2,525 2020.12.15 14:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일웰바이오텍, 금영이엔지 지분 인수 연기웰바이오텍, 고성장세 클린룸 사업 진출…"클린룸 공조기업 금영이엔지 인수" close 은 금영이엔지 경영권 인수를 위해 체결한 주식 양수도 계약의 중도금 납입을 완료했다고 15일 밝혔다. 지난 8월 웰바이오텍은 금영이엔지 주식 5만주(지분 100%)와 경영권 확보를 위해 총 350억원 규모의 주식 양수도 계약을 체결한 바 있다.

회사 관계자는 “최근 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 금영이엔지 주식 양수도 계약에 따른 중도금 110억원을 지급했다”며 “내년 1월중에 잔금 지급을 완료해서 금영이엔지의 경영권 인수를 최종 마무리 할 계획이다”고 말했다.

2007년에 설립된 금영이엔지는 반도체, IT업종 필수시설인 클린룸과 2차전지 제조 필수시설인 드라이룸 등의 공조설비 설계부터 제작, 시공능력을 완벽하게 보유한 토탈솔루션 기업으로 클린룸과 드라이룸을 국내와 해외에서 시공하고 있다.

웰바이오텍은 금영이엔지 인수를 통해 고성장 중인 클린룸 산업에 진출하고 본격적인 회사 체질 개선에 나선다는 전략이다.

구세현 웰바이오텍 대표는 “지난 8일 금영이엔지의 완성도 높은 시공 능력과 높은 수출 실적 성장률을 인정받아 정부가 포상하는 ‘철탑산업훈장’을 수훈했다”며 “금영이엔지는 2차전지와 반도체 설비 투자가 증가하고 있는 폴란드, 헝가리 등 동유럽 시장과 베트남, 중국 등 아시아 시장에서 수주가 증가하고 있어 향후 높은 성장세가 기대된다”고 밝혔다.

이어 “최근 코로나19 재확산에 따라 금영이엔지가 독보적인 기술력을 보유한 음압시설인 바이오 크린룸(BCR)의 수요도 급증하고 있어 음압시설 구축에 박차를 가할 것이다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr