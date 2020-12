영광군, 한의약건강증진사업 ‘최우수기관’ 선정

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 2020년 한의약건강증진사업이 전남도 평가에서 ‘최우수기관’으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

한의약건강증진사업은 한방갱년기건강교실, 한방육아교실, 뇌건강지키기교실, 장애인방문건강관리사업, 골관절예방교실로 생애주기 대상자별 다양하게 프로그램을 운영했다.

군은 코로나19 확산으로 중단됐던 프로그램을 어려운 가운데에도 목표량을 달성했으며 다수 대면이 어려운 프로그램은 계획을 변경해 찾아가는 맞춤형 소규모·소집단으로 횟수를 늘려 성과를 이뤘다.

특히 장애인 방문건강관리사업은 재가 장애인의 건강증진을 목적으로 한의사, 방문간호사, 물리치료사가 한팀으로 한의 중재, 운동, 일상생활관리 등 장애관련 합병증 예방을 위해 보건소 재활실과 연계해 삶의 질 향상에 높은 점수를 얻었다.

김준성 군수는 “앞으로도 주민들 스스로 건강능력을 향상할 수 있도록 다양한 한의약건강증진 프로그램을 마련해 건강한 영광을 만드는데 최선을 다 할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr