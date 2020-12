美국립보건원장 "백신 접종 후에도 수개월간 마스크 써야"

"백신, 전염 가능성까지 차단하는지는 불분명"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 전역에서 14일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 시작된 가운데 미 국립보건원(NIH) 원장이 백신 접종자도 계속해서 마스크를 써야 한다고 말했다.

프랜시스 콜린스 미 국립보건원장은 이날 NBC뉴스에 출연해 "마스크는 여전히 우리 삶의 일부가 될 것"이라면서 "우리는 이를 인지해야하며 보호장비를 제거하지 말아야 한다"고 말했다. 향후 수개월간 마스크는 지금까지 그래왔듯 삶의 일부라고 생각하고 지내야한다는 의미다.

콜린스 원장은 CNN방송에서도 "(백신 접종자는) 아주 높은 확실성으로 코로나19에 걸리지 않게 되겠지만 여전히 전염 가능성이 있다고 봐야 한다"면서 백신 접종자라도 마스크를 착용해야한다고 강조했다. 그는 접종자가 여전히 다른 사람에게 전염시킬지는 분명하지 않다면서 이를 파악하는 데는 수개월이 소요될 것이라고 덧붙였다.

이와 관련해 리애나 웬 조지워싱턴대 밀컨공중보건대학원 방문교수는 CNN방송과의 질의응답을 통해 백신이 예방에는 효과가 있지만 여전히 무증상 감염자일 가능성도 남아있어 자칫 전파자 역할을 할 수 있다는 점을 인지해야한다고 설명했다. 그는 "우리가 아는 것은 화이자 백신이 증상이 있는 질환과 심각한 질환의 예방에 매우 효과적이라는 것"이라면서도 "다른 사람에게 전파하는 것을 백신이 막는지에 관해서는 그들(백신 개발사)이 아직 들여다보지 않았다"고 말했다.

웬 교수는 "이게 바로 우리가 백신을 맞은 뒤에도 곧장 마스크 착용을 중단할 수 없는 핵심 이유"라며 "백신은 사람들이 아프게 되고 결국 병원에 입원하는 걸 막아주겠지만 여전히 그 바이러스를 옮기고 다른 사람에게 전염시킬 수 있다"고 설명했다.

웬 교수는 집단면역을 형성하려면 약 70%의 미국인이 백신을 맞아야만 하는 것으로 추정된다면서 그때가 되면 충분히 많은 사람이 면역에 따른 보호력을 가져 코로나19가 더는 전파되지 않을 것이라고 말했다. 그는 "모든 게 원만하게 진행되면 최선의 추정치는 내년 늦은 봄 또는 초여름께 미국인 대부분이 백신을 맞게 될 것"이라며 "그 시점에는 우리가 아마도 마스크 없이 서로 볼 수 있을 것"이라고 전망했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr