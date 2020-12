충남, 수산식품 수출액 첫 ‘1억달러’ 돌파

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 수산식품의 수출액이 사상 처음으로 1억달러를 넘어섰다.

충남도는 15일 ‘충남 수산식품 수출 첫 1억달러 달성 기념식’을 가졌다고 밝혔다. 기념식은 지역 수산식품산업의 미래 비전을 공유하고 실천의지를 대외에 알리는 자리로 마련됐다.

도는 지역 수산식품 수출액이 지난달 말 기준 1억달러를 넘어선 것으로 잠정 집계한다.

지역 수산식품 수출액이 1억달러를 넘어선 것은 올해가 처음이다. 앞서 충남은 연도별 수출액은 ▲2000년 363만4000달러 ▲2005년 587만5000달러 ▲2010년 1900만7000달러 ▲2015년 5669만2000달러 ▲지난해 9452만3000달러 등으로 가파른 상승세를 이어왔다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 수출액 신기록을 세웠다는 점에서 도는 의미부여를 한다.

지난 10월 말 기준 품목별 수출액에선 조미김 등 기타 수산가공품 부문(7096만2000달러)이 전체 수출액의 76%를 차지하며 수출규모 증가를 주도하는 양상이 뚜렷했다. 올해 기타 수산가공품 부문의 수출액은 전년동기 대비 4.1배 늘어난 것으로 확인되기도 한다.

국가별 수출액 규모는 ▲중국 2821만4000달러 ▲미국 2261만9000달러 ▲대만 500만 7000달러 ▲필리핀 369만4000달러 ▲일본 357만8000달러 등의 순을 보인다.

또 충남 시·군별 수출규모는 ▲홍성(5789만4000달러, 62.1%) ▲보령(1108만8000달러, 11.9%) ▲당진(1040만3000달러, 11.2%) ▲서천(954만9000달러, 10.3%) ▲태안(191만8000달러, 2.1%) 등의 순으로 컸다.

도는 여세를 몰아 앞으로 6년간 2000억원의 예산을 투입해 지역 수산물산업을 육성하고 2030년까지 연간 수산식품 수출 규모를 3억달러 이상으로 높여간다는 계획이다.

수산물산업 육성을 위한 세부사업 및 투입 비용은 ▲품질 위생형 위판장 건립 및 시설개선 등 수산물 유통체계 확립(448억원) ▲수산물 취급 전문 식품산업단지 조성 등 수산식품 기반시설 확충(1563억원) ▲수산 편의식 개발 등 소비패턴 변화에 대응한 내수 및 수출 활력 제고(86억원) ▲제철 지역 수산물 학교급식 확대를 위한 거버넌스 구축·운영(12억원) 등이 제시됐다.

양승조 충남도지사는 “지역 수산식품의 1억달러 수출 성과는 코로나시대 대내외적인 악조건 속에서 일궈내 값진 결과물”이라며 “도는 2030년까지 수산식품 수출 3억달러 달성을 위해 정진할 것”이라고 말했다.

