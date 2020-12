김기현, 김종인 '사과' 지지…"굴욕 아닌 용기, 전환점 삼을 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 김기현 국민의힘 의원은 15일 김종인 비상대책위원장이 이명박·박근혜 전 대통령에 대한 대국민 사과에 대해 "굴욕이 아닌 나라의 미래를 위한 용기 있는 진심"이라고 지지했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "수권정당으로서의 자격을 인정받기 위한, 작지만 의미 있는 걸음을 내디뎠다고 생각한다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "폭주하는 문재인 정권에 맞서 이 나라의 자유민주주의와 정의를 바로 세울, 신뢰할 수 있는 정당으로 리빌딩(rebuilding)하는 중요한 전환점으로 삼겠다"며 "여전히 바닥 민심 속에 배어있는 당에 대한 거부감을 걷어내고, 진정한 반성을 토대로 새로운 모습으로 거듭나는 계기로 삼아 더욱 심기일전하겠다"고 다짐했다.

김 의원은 그러면서 "최근 저희당 지지율이 상승하고 있지만 아직 더 많은 혁신과 쇄신의 노력이 필요하다"며 "위선과 거짓으로 점철된 문 정권과 우리가 무엇이 다른지 확실하게 보여드리도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

그는 "꼴통, 오만, 독선, 권력욕으로 가득 찬 꼰대정당 더불어민주당과 달리 저희당은 젊어지고 매일 새로워지며 내실을 다져나갈 것"이라며 "그런 면에서 우리의 사과는 나라의 미래를 위한 용기있는 진심"이라고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr