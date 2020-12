정부 "전공의 시험 대신 코로나19 현장투입, 의료계서 먼저 제안"

[아시아경제 최대열 기자] 일선 의료기관의 레지던트 등 전공의를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진료현장에 투입하는 방안을 검토하고 있다는 일련의 보도에 대해 정부가 사실이 아니라고 15일 밝혔다. 코로나19 확산으로 의료체계 부담이 가중되는 가운데 정부와 의료계가 만나 다양한 대응책을 논의하고 있는 와중에 잘못 알려졌다는 얘기다.

손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 전략기획반장은 이날 백브리핑에서 "전공의를 긴급 투입할 생각이 없고, 그런 의사를 밝힌 적도 없다"고 말했다. 그러면서 "의료인력을 확보하는 데 아직 강제동원까지 거론할 단계는 아니"라며 "의료인을 동원한다고 해도 전공의보다는 현장에서 필요한 전문인력 등을 우선 순위로 둘 것"이라고 덧붙였다.

최근 코로나19 환자 치료나 검사 등을 위한 의료진이 부족하자 정부가 3~4년차 전공의를 차출할 것이란 소문이 의료계에서 돌았다. 서울대병원 전공의협의회 등 전공의 단체는 이에 이미 전공의 다수가 코로나19 현장에 직간접적으로 투입되고 있는 현실을 무시한 채 실효성이 낮은 대안이라고 비판하는 성명서를 내기도 했다. 전공의가 조만간 전문의 시험을 앞두고 있는데, 코로나 환자 진료에 나서는 대신 시험을 면제하는 내용을 검토중이라는 이야기도 있었다.

일부 언론보도로 이 같은 소식이 전해지자 복지부는 따로 설명자료를 내어 "전문의 자격시험을 면제하는 조건으로 레지던트 3, 4년차를 코로나19 지원 업무에 의무적으로 동원할 것이라는 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 반박했다.

전문의 시험을 면제하는 방안을 검토하게 된 건 최근 병원협회 등 의료계와 정부가 논의하는 과정에서 불거졌다. 의료계에서 먼저 내년 1~2월 예정된 전문의 자격시험으로 병원 의료인력을 운영하는 데 어려움이 있다고 토로했다. 전공의의 경우 겸직을 할 수 없어 일선 코로나 환자를 돌볼 진료현장에 투입하기 어려운 점도 의료계에서 먼저 꺼낸 것으로 전해졌다. 복지부가 이 같은 방안을 해소하기 위해 의견을 수렴하는 과정에서 외부로 잘못 알려졌다는 얘기다.

자격시험 면제는 복지부가 독단적으로 결정할 수 없고 대한의학회와 전공의 수련병원, 해당 시험을 치를 레지던트 등과 협의해야 할 사항으로 아직 확정되지 않았다. 복지부는 "현재 코로나19 환자 진료에 지원되는 의료인력은 대한의사협회, 대한간호사협회 등을 통해 자발적 모집하고 적정 수당을 지급해 전담병상, 중환자병상 등에 파견하고 있다"며 "민간 의사인력 확보는 의협 '재난의료지원팀'을 통해 자발적으로 모집할 예정"이라고 전했다.

