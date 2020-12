[아시아경제 구은모 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 200 등락률 -1.76% 거래량 264,411 전일가 11,350 2020.12.15 13:43 장중(20분지연) 관련기사 태영건설, 건설 중소형 테마 상승세에 5.16% ↑[인사] 태영그룹[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 은 경기도청 북부청사로부터 1036억6485만원 규모의 도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설공사를 수주했다고 15일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 2.64% 규모이며, 계약기간은 오는 21일부터 2025년 11월24일까지다.

