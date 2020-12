지역사랑상품권 발행에 1조원 지원 … 지역일자리 4만4000여개 창출

행안부, 소비촉진→일자리확대→지역경제 활성화 선순환 유도

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 침체된 지역경제를 살리기 위해 1조원을 지원해 지역사랑상품권 발행을 늘리고, 4만4000여개의 맞춤형 일자리 창출을 추진한다. 청년과 지역을 연계해 정착을 돕는 '청년마을사업'을 확대하고 지역의 특성을 반영한 '마을기업'도 발굴·지원한다.

행정안전부는 지역활력 제고를 위해 1조3692억원의 예산을 투입해 소비촉진→일자리확대→지역경제 활성화 선순환 구조를 만들겠다고 15일 밝혔다.

우선 지역 내 소비를 활성화하고 소상공인 지원을 위해 지역사랑상품권 발행지원 사업에 국비 1조522억원을 지원, 지난해 6690억이었던 지원 예산을 약 57%(3832억) 늘린다. 내년에는 전국 231개 지자체에서 지역사랑상품권을 발행할 예정이며, 각 자치단체는 연간 판매계획을 세워 1월부터 10% 할인 판매를 시작할 예정이다.

행안부는 또 청년, 저소득층, 취약계층 등 대상별 맞춤형 일자리 4만4000여개를 만들어 지역경제 활성화를 도모한다. 실업과 취업난 등으로 일자리를 찾기 어려운 청년과 지역기업을 연계하는 '지역주도형 청년일자리사업'에 2350억원을 투입해 2만6000명을 모집한다.

지역 취약계층에게 일자리를 제공해 공동체 회복을 도모하는 '지역공동체일자리'에는 국비 385억원을 지원해 9500명을, 공공청사, 대중교통시설을 포함한 주민 다중이용시설을 중심으로 발열체크, 소독 등 생활방역을 지원하는 '지역방역일자리'에도 254억원을 투입해 8600명을 각각 모집한다.

이들 지역공동체 일자리와 지역방역일자리 참가자들은 최저임금(시간당 8720원)과 4대 보험에 가입하게 되며, 이달 중순 이후부터 각 자치단체 홈페이지와 주민센터 등을 통해 내년도 사업 참여자 모집을 시작할 예정이다.

수도권으로 청년들이 이동하면서 소멸지역으로 지정된 지방과 청년을 잇는 '청년마을사업'에는 77억원이 투입된다. 청년마을은 지난 2018년부터 매년 1곳씩 지정돼 3곳이 시범 운영중이며, 시행착오 등을 보완해 내년에는 경북 의성 등 지방소멸지역을 대상으로 12곳을 추가 선정해 확대 운영한다.

행안부는 내년 초 공모를 통해 지역 정착을 희망하는 청년단체나 청년기업 12곳을 선정하고, 1곳당 6억원의 사업비를 지원한다.

이들 청년마을은 유휴공간을 활용한 거점센터와 주민협의체를 운영하며 ▲디지털 기술을 적용한 원격 라이프스타일형 ▲대안 및 생태교육을 기반으로 하는 전환교육형 ▲문화·예술 청년들이 주도하는 문화창조형 ▲식음료(F&B)·특화작물 등 지역산업형 ▲스마트시티 등 혁신기술형 ▲친환경 에너지자립형 등 6가지 사업유형 중 원하는 사업모델을 선택해 추진하게 된다.

청년마을 조성과 더불어 마을기업은 매년 100개소 이상 신규 지정을 목표로 내년 한해 104억원을 지원한다. 시·도별로 최소 1개소 이상 지역 특성을 살린 '지역특화형 마을기업'을 집중 발굴·육성한다는 계획이다. 청년들이 출자 또는 참여하는 청년마을기업에 대해서는 지정요건 및 자부담 등을 완화해 준다.

이재영 행안부 차관은 "코로나19로 인해 모두가 어려운 시기를 겪고 있는 가운데 지역경제가 회복돼야 우리 경제의 구석구석이 회복될 수 있다"며 "주민이 지역경제 회복을 체감할 수 있는 맞춤형 지원 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr