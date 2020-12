속보[아시아경제 임주형 기자] 충북도교육청은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생한 충주 A중학교 학생과 교직원 225명에 대한 진단검사를 벌이고 있다고 15일 밝혔다.

대상은 코로나19 확진 판정을 받은 B교사가 수업한 2학년 학생 167명과 교직원 58명이다.

이 학교는 지난 7∼11일 '3분의 1' 밀집도 유지를 위해 2학년만 등교수업행했다. B교사도 이 기간 출근했다.

그는 지난 13일부터 두통, 발열, 근육통 증세가 나타났고, 이튿날 진단검사를 거쳐 확진됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr