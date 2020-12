크런치롤 품은 소니, 콘텐츠 생태계 구축

美 AT&T 애니전문 OTT 11억7500만달러에 인수

'귀멸의 칼날' 등 인기 콘텐츠

온라인 유통 발판 마련해

엔터·영화·음악사업 묶고

플스5 게임 콘텐츠 확대

유통망 마련, 구독경제 집중

[아시아경제 권재희 기자] 전자의 명가에서 콘텐츠 기업으로 변신한 일본 소니가 또 한번의 변신을 꾀하고 있다. 구독경제가 IT의 거대한 흐름으로 자리잡으면서 '콘텐츠 개발'에 그치지 않고 '유통'을 통한 온라인 시장장악력 확대에 경영의 초점을 맞추기 시작한 것이다.

소니의 이런 의도는 최근 미국 AT&T의 애니메이션 전문 온라인스트리밍서비스(OTT) 크런치롤을 11억7500만달러(약 1조2761억원)에 사들인 것에서 엿볼 수 있다. 소니는 미 경쟁당국이 수 개월간 끌어온 크런치롤 인수를 최종승인하면서 이 사안을 매듭지었다.

소니는 애니메이션 제작 자회사인 '애니플렉스'를 통해 '귀멸의 칼날' 등의 인기콘텐츠를 제작, 공급하고 있다. 하지만 유통망이 취약해 넷플릭스와 같은 외부 OTT 서비스업체에 대한 의존도가 높다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 크런치롤은 약 300만명의 회원과 9000만명의 등록자를 거느리고 있다. 넷플릭스, 디즈니플러스 같은 대형 온라인 스트리밍 기업에 비해선 규모가 턱없이 작지만 소니로서는 온라인 콘텐츠를 유통할 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다. WSJ는 이번 인수에 대해 "소니가 엄청난 규모의 애니메이션과 TV쇼라는 도서관에 크런치롤을 추가했다"고 평가했다. 도서관에 쌓인 방대한 규모의 책이 외부로 오갈 수 있는 통로가 만들어졌다는 얘기다. 니혼게이자이신문도 "소니의 크런치롤 인수는 콘텐츠 플랫폼 마련과 동시에 엔터테인먼트 사업을 소니의 주력 사업으로 안착시키기 위한 행보"라고 분석했다.

콘텐츠 유통 강화로 구독경제에 집중하겠다는 의지는 요시다 겐이치로 소니 회장 겸 최고경영자(CEO)의 발언에서도 확인할 수 있다. 요시다 회장은 소니를 가전회사에서 복합 콘텐츠기업으로 키운 인물이다. 그는 지난달 말 조직개편과 임원인사를 단행하면서 "테크놀로지가 보장된 크리에이티브 엔터테인먼트 컴퍼니"라고 정의했다. 콘텐츠 개발에 집중하면서 소비자들의 욕구를 끊임없이 불러일으키겠다는 각오를 내비친 것이다.

소니는 내년 4월 소니를 소니그룹으로 사명을 바꾸고 소니인터랙티브 엔터테인먼트와 음악, 영화사업 등을 묶는 조직개편도 예고했다.

이 같은 미래 구상이 하루아침에 이뤄진 것은 아니다. 소니는 콘텐츠 유통을 위한 작업을 그동안 꾸준히 진행해왔다. 아랍에미리트의 투자회사 무바달라가 가진 음반사 EMI 뮤직퍼브리싱 지분 60%를 23억달러에 인수했으며 캐나다 DHX미디어로부터 애니메이션 캐릭터 스누피 지분 39%를 1억8500만달러에 매입하기도 했다.

특히 게임콘텐츠에 대한 관심은 더욱 두드러질 전망이다. 소니는 지난달 7년만에 5번째 플레이스테이션을 출시해 대대적인 관심을 모았다. 플레이스테이션은 소니가 콘텐츠 기업으로 변신하는데 가장 큰 공을 세운 아이템인데, 5번째 신작은 주가마저 크게 출렁이게 했다. 지난 6월 6000엔대 후반이던 소니 주가는 출시일인 지난달 12일 주당 9000엔을 돌파했다. 올 들어서만 30% 넘게 올랐다. 올해 소니의 게임부문 매출은 사상 처음으로 전자부문을 넘어설 게 확실시되고 있다. 이미 플레이스테이션5는 출시 두달도 안돼 760만대가 팔릴 것으로 예상되는 만큼, 내년에는 게임 매출 확대가 더욱 두드러질 것이라는 관측에 무게가 실린다. 소니 측도 게임, 영화, 음악 등 엔터테인먼트 부문 영업이익(2020년 전망)이 5000억엔으로 전체 영업이익의 70%가량을 차지하며 핵심사업으로 자리잡을 것으로 내다봤다.

플레이스테이션5의 확대는 구독경제 구축에도 도움이 된다. 온라인 서비스 연결이 가능하기 때문이다. 소니의 유료 게임 온라인서비스인 '플레이스테이션 플러스' 회원수는 올 상반기 기준 전 세계 4500만명에 달한다. 이는 경쟁사인 마이크로소프트(MS)의 엑스박스 게임패스 가입자수인 1500만명의 3배다.

소니는 내년 4월 조직개편을 계기로 제2의 창업을 준비하고 있다. 특히 올해 게임에 비해 상대적으로 매출이 뒤진 전자부문을 강화하겠다고 나섰다. 소니는 최근 전자부문 수장에 마키 키미오 사장을 임명하고 "세대교체를 통해 혁신 DNA와 창업정신을 잇겠다"고 설명했다. 요시다 회장은 마키 사장의 취임에 맞춰 "이번 인사는 개혁 의의를 이어간다는 의미를 지닌다"며 수익성 면에서 존재감이 미미해진 전자사업부문을 재정의하는 역할을 맡겼다. 엔터테인먼트와 전자부문의 선의의 경쟁과 협력을 강조할 것으로 보인다.

니혼게이자이신문은 최근 임원인사에 대해 "소니가 제2의 창업에 도전한다"며 "개혁의지를 차세대에 전승한다는 의미"라고 평가했다.

