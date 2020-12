김종인 “朴탄핵에도 당 반성·성찰 부족…국민께 간절히 사죄”

“대통령 잘못은 곧 집권당 잘못…책무 다하지 못해”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 15일 이명박·박근혜 전 대통령과 관련해 “헌정 사상 최초의 대통령이 탄핵 받아 물러나는 사태가 발생했으면 국민을 하늘처럼 두려워하며 공구수성의 자세로 자숙해야 마땅했으나 반성과 성찰의 마음가짐 또한 부족했다”며 “그런 구태의연함에 국민 여러분이 느꼈을 실망감에 대해 고개 숙여 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 긴급기자회견을 열고 “지금 대한민국의 전직 대통령 두 명이 동시에 구속 상태에 있다”며 “이 문제와 관련해 국민 여러분께 간절한 사죄의 말씀드리려고 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 “대통령의 잘못은 곧 집권당 잘못이기도 하다”며 “저희당은 당시 집권 여당으로 책무를 다하지 못했으며 통치 권력의 문제를 미리 발견하고 제어하지 못한 무거운 잘못이 있었다. 대통령을 잘 보필하라는 지지자들의 열망에도 제대로 보답하지 못했다”고 밝혔다. 그러면서 “오히려 자리에 연연하며 야합했고, 역사의 목소리에 귀 기울일 지혜가 없었으며, 무엇보다 위기 앞에 하나 되지 못하고 분열했다”며 “탄핵을 계기로 우리 정치가 더욱 성숙하는 계기를 만들어야 했는데 민주와 법치가 오히려 퇴행한 작금의 정치 상황에 대해서도 책임 느끼며 사과를 드린다”고 강조했다.

김 위원장은 “두 전직 대통령의 과오에는 정경유착의 어두운 그림자가 짙게 깔려있다. 특정 기업과 결탁해 부당한 이익을 취하거나 경영승계 과정의 편의를 봐준 혐의 등이 있다”며 “또한 공직인 책임 부여받지 못한 자가 국정에 개입해 법과 질서 어지럽히고 권력을 농단한 죄상도 있다”고 말했다. 이어 “국민과의 약속은 저버렸다. 다시는 우리 역사에 이런 일이 발생하지 않도록 해야겠다”며 “쌓여온 과거 잘못과 허물에 대해 통렬히 반성하며 정당을 뿌리부터 다시 만드는 개조와 인적 쇄신을 통해 거듭나겠다”고 밝혔다.

김 위원장은 “역사를 돌아보면 헌정사의 모든 대통령이 불행한 일 겪었다. 외국으로 쫓겨나거나 측근의 총탄에 맞거나 법정에 서거나, 일가친척이 줄줄이 감옥에 가거나 극단적인 선택을 하는 등 어떤 대통령도 온전한 결말 맺지 못했다”며 “국가적으로도 참담하고 부끄러운 일이다. 이런 모든 역사적 과정에 대해 오늘의 기회를 빌어 반성하고 사죄하며 우리 정치의 근본적 혁신의 방향을 모색하는 과제에도 노력을 게을리하지 않겠다”고 말했다.

김 위원장은 “지난 몇 번의 선거 통해 국민 여러분은 저희당에게 준엄한 심판의 회초리를 들어주셨다. 국민의 뜻을 겸허히 받들며 언제나 반성하는 자세로 임하겠다”며 “이 작은 사죄의 말씀이 국민 여러분 가슴에 맺힌 오랜 응어리를 온전히 풀어 드릴 순 없겠지만 다시 한번 진심을 담아 고개를 숙인다. 저희가 역사와 국민 앞에 큰 죄를 저질렀다. 용서를 구한다”고 밝혔다.

