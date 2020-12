진단키트株 옥석 가리기에 '씨젠' 손 들어준 시장

진단키트 수출 증가세 이어지고 있어

[아시아경제 금보령 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트주 옥석 가리기가 마무리 수순에 들어갔다.

15일 관세청에 따르면 지난달 진단키트 수출금액은 2억9424만달러로 전년 대비 1299% 증가했다. 10월과 비교해 23.5% 늘어난 수치다. 11월 진단키트 수출금액은 고점이었던 9월(2억8625만달러) 기록까지 갈아치우며 사상 최대 수출금액을 기록했다.

선민정 하나금융투자 연구원은 "계절적 요인으로 인해 유럽과 미국에서 코로나19 확진자 수는 연일 최대치를 경신하고 있으며, 좀처럼 확산세가 진정될 기미가 보이지 않고 있다"며 "11월 기저효과가 없었음에도 불구하고 지난 10일까지 진단키트 수출 잠정치는 1억1595만 달러로 전월 같은 기간 대비 13.7% 증가했는데 이러한 추세가 이어질 경우 12월 진단키트 수출금액은 11월 수치를 또 다시 경신할 것으로 추정된다"고 설명했다.

진단키트 수출은 늘어나는 추세지만 진단키트주는 9월을 기점으로 힘을 받지 못하고 대부분 주가가 떨어진 상황이다. 9월18일 5만2500원이었던 수젠텍 종가는 전일 2만5300원으로 약 3개월 만에 51.81% 하락했다. 이 기간 랩지노믹스는 3만9450원에서 2만700원으로 47.53%, EDGC는 1만5500원에서 9820원으로 36.65% 떨어졌다. 반면 피씨엘은 2만6800원에서 2만8750원으로 7.28% 상승했다.

같은 기간 대장주인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 217,800 전일대비 1,300 등락률 +0.60% 거래량 747,484 전일가 216,500 2020.12.15 11:39 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 주가 22만 300원.. 전일대비 1.76%강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신 close 도 17.99% 하락했지만 우하향 곡선을 그리는 대부분의 진단키트주와는 다른 모습을 나타내고 있다. 지난달 말부터 급격한 반등세를 타고 있어서다. 씨젠은 지난달 25일 종가 17만7600원까지 찍은 뒤 전일까지 급등하며 3주 만에 21.9% 올랐다. 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 28,100 전일대비 650 등락률 -2.26% 거래량 154,021 전일가 28,750 2020.12.15 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일피씨엘, 3260만원 규모 의료기기 공급계약 체결피씨엘, 2654만원 규모 의료기기 공급계약 체결 close 도 24.73%가 상승했지만 EDGC, 랩지노믹스 등은 하락세였다.

특히 씨젠은 최근 들어 다시 빛을 보고 있다. 외국인 투자자들은 지난 10일부터 전일까지 3거래일 동안 씨젠 주식 454억원어치를 사들였다. 이 기간 외국인 투자자들의 코스피 시장 순매수 상위종목 1위가 씨젠이다. 실적도 탄탄하다. 씨젠은 올해 연간 매출이 1조원을 초과 달성했다고 공시하며 시장의 관심을 끌었다. 지난해 매출은 1220억원이었다. 여기에 경영 성과 환원을 위해 지난해 주당 100원이었던 배당금을 올해 1500원으로 인상할 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr