'2020 경제교육대상' 개최…인천 세원高·신용회복위 부총리상 수상

[아시아경제 이광호 기자]기획재정부는 경제교육단체협의회와 함께 15일 '2020 경제교육대상' 시상식을 온라인 생중계를 통해 비대면으로 개최하고, 부총리상, 경제교육단체협의회 회장상, 한국개발연구원원장상, 경제 4단체장상 등 25개 개인·단체를 시상했다고 밝혔다.

경제교육대상은 경제교육 발전에 기여한 개인과 단체의 사기를 진작하고 모범사례를 전파하는 등 경제교육 활성화를 위해 2018년부터 추진해 오고 있다.

올해로 3회째를 맞는 2020 경제교육대상은 지난 10월 8일부터 11월 16일까지 기재부 포털경제배움-e 등을 통해 신청자들을 공모했다. 손정식 한양대 교수 등 경제교육 전문가 5인으로 구성된심사위원회는 1차 서류, 2차 대면심사를 통해 최종 수상자를 선정했다.

인천 세원고등학교가 학교부문, 신용회복위원회가 기관부문에서 부총리 상을 수상했다.

세원고등학교는 자체적으로 학년별 경제교육 교과과정을 편성하고 이론중심 수업에서 탈피하여 마을공동체 연계 경제교육, 모의 주식투자 등 생활 속 경제교육으로 학생들의 큰 호응을 얻는 등 정부가 추진코자 하는 경제교육과정 개편 작업의 모범사례를 보여줬다.

신용회복위원회는 최근 변화된 교육환경에 적극적으로 대처해 24시간 비대면 교육 시스템, 원격수업을 도입하는 등 경제·금융교육 활성화에 기여했다.

이 밖에 경제교육 발전에 기여한 개인과 단체가 경제교육단체협의회 회장상, 한국개발연구원 원장상 및 한국경영자총협회·한국무역협회?대한상공회의소·중소기업중앙회 회장상 등을 수상했다.

정부는 이번 수상기관과 개인의 우수 모범 사례집을 발간·배포해 경제교육 활성화를 위한 학습 자료로 활용할 계획이다.

홍남기 부총리는 영상 축하 메세지를 통해 코로나 상황에서도 경제교육에 힘써주신 수상자들을 격려하면서 글로벌 경제에서 유태인이 성공한 이유 중 하나로 경제교육을 들고 경제교육을 통한 합리적 의사결정능력은 개인에게는 평생 중요한 무형의 자산일 뿐만 아니라 국가경쟁력을 높일 수 있는 인적자본임을 강조했다.

