[아시아경제 이준형 기자] 알리코제약 알리코제약 260660 | 코스닥 증권정보 현재가 13,350 전일대비 250 등락률 +1.91% 거래량 757,367 전일가 13,100 2020.12.15 11:16 장중(20분지연) 관련기사 알리코제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 0.79% ↑알리코제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 1.19% ↑알리코제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 1.46% ↑ close 이 보통주 1주당 0.05주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 15일 공시했다. 이번 무상증자로 보통주 49만1079주가 발행되며, 주당 액면가액은 500원이다. 신주의 배정 기준일은 내년 1월1일이며, 신주 상장 예정일은 내년 1월22일이다. 증자 전 발행주식 총수는 982만1575주다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr