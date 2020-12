생산성본부, '한국판 뉴딜·포스트코로나 선도 위한 대응방향' 공유

'비즈니스 이노베이션 온라인 컨퍼런스' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 기업과 공공부문의 포스트 코로나 전략을 공유하기 위한 행사가 열린다. 한국생산성본부(KPC)는 오는 17일 'KPC 2020 비즈니스 이노베이션 온라인 컨퍼런스'를 개최한다고 15일 밝혔다.

한국생산성본부는 경영환경의 불확실성이 심화되는 상황에서 핵심 이슈를 심층적으로 논의, 다양한 영역에서 포스트 코로나 시대 대응방안을 수립할 수 있도록 지원하기 위해 이번 행사를 마련했다. 컨퍼런스에서는 급격한 패러다임 전환기를 맞아 국가혁신과 재도약을 위해 우리 정부가 추진하고 있는 '한국판 뉴딜'을 선도할 수 있는 전략과 대응 방안 등이 논의된다. 또한 바이러스가 바꿔놓은 새로운 경제 '브이노믹스(V-nomics)' 시대에 필요한 비전 등에 대해 공유한다.

명지대학교 김현명 교수가 '포스트 코로나 대응을 위한 디지털 뉴딜 추진전략'을, 국민대학교 조경호 교수가 '공공기관 혁신성장 3기'를 주제로 기조연설을 한다. 한국판 뉴딜 선도를 위한 공공기관의 전략, 포스트코로나 및 재난안전관리를 위한 공공기관의 전략, 직무중심 인사제도 도입방안, 일터혁신 이슈와 과제, 정부사업 평가 대비 효과적 성과관리 방안 등 5개 트랙, 총 16개의 전문 세션도 진행된다.

컨퍼런스는 17일 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 하루 일정으로 진행된다. 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로만 개최하며, 공식 홈페이지에서 누구나 무료로 참가 신청을 할 수 있다. 박준양 한국생산성본부 경영혁신컨설팅 센터장은 "이번 컨퍼런스가 우리 기업과 공공부문이 팬데믹을 극복하고 한국판 뉴딜을 통해 새로운 기회를 만들어내는 데 유용한 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

