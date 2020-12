HDC그룹, 임원인사 단행

[아시아경제 유인호 기자] HDC그룹이 총 18명에 대한 2021년도 정기임원인사를 단행했다.

HDC그룹은 HDC아이콘트롤스 부사장에 김성은 대표이사, 호텔HDC·HDC리조트, 부동산114 대표이사에 각각 이성용, 최익훈을 HDC아이앤콘스, HDC아이파크몰 대표이사에 각각 이형재, 조영환을 21일부로 선임한다고 15일 밝혔다.

HDC그룹은 이번 인사 배경에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 경제위기가 가속화되는 상황에서 조직의 안정을 추구함과 동시에, 새로운 사업 플랫폼을 강화해 미래 신성장 동력을 이끌 인재를 발탁하는데 초점을 맞췄다고 설명했다. 이를 위해 참신한 아이디어가 풍부한, 진취적인 젊은리더, 여성인재를 등용해 적극적으로 배치했다.

호텔HDC와 HDC리조트를 새롭게 이끌게 될 이성용 대표이사는 HDC그룹이 보유하고 있는 호텔, 리조트가 시너지를 발휘할 수 있도록 협업과 지원 체계를 강화하고, 고유 경쟁력을 통해 수익성을 개선해 경영 효율화를 달성하는데 집중할 예정이다.

부동산114의 최익훈 대표이사는 HDC아이파크몰 대표이사로서 아이파크몰 전면 재단장을 추진한 바 있다. 최 대표는 부동산114의 빅데이터 사업을 활용한 신규 솔루션 개발과, 플랫폼 콘텐츠 등으로 사업 분야를 확대해 나갈 계획이다.

HDC그룹 고위 관계자는 “종합 금융 부동산 그룹으로 발전에 박차를 가함과 동시에 리츠를 활용한 부동산금융 사업, 에너지 개발사업 등을 본격화하는 등 새로운 도전에 집중할 계획이다”며“HDC그룹의 계열사간 협업을 통해 고객 경험을 혁신하고 새로운 사업 플랫폼으로 발전시켜 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나가는 데 총력을 기울일 것”이라고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr