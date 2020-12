그린스토어·휴네시온 등 고덕비즈밸리 7차 용지 공급업체 확정

강동구, 고덕비즈밸리 제7차 용지공급 추천대상자 선정...고덕비즈밸리 내 자족시설용지 공급 대상… 기업 5곳 선정... 내년 1월 중 용지공급계약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 지난 8일 고덕비즈밸리 내 자족기능시설용지에 대한 제7차 용지공급 추천대상자를 선정해 발표했다.

이번 용지공급 추천대상자 모집 공고는 고덕비즈밸리 내 6개 자족용지 구역 중 자족1구역 6개 필지(5648㎡) 및 자족4 구역 1개 필지(1633㎡), 총 7개 필지를 대상으로 진행됐다.

여러 기업들의 관심 아래 60일간 모집이 진행, 지난달 23일에 사업계획서 접수를 마감했다.

‘강동구 기업유치평가위원회’를 열고 신청 기업의 사업계획서를 평가한 결과 5개 기업이 추천대상자로 선정됐다.

자족 1-1 용지는 건강식품 제조 및 생물학, 바이오소재 연구개발 기업인 그린스토어, 1-2 용지에는 인테리어 디자인(ICT 융복합 공간디자인) 기업인 아주디자인그룹, 1-3 용지는 소프트웨어 개발 및 공급 기업인 휴네시온, 1-5 용지는 종합엔지니어링 서비스 기업인 동해종합기술공사가 선정됐다. 자족 4-2용지는 건강제품, 의약품 제조 및 연구개발 기업인 일화가 선정됐다.

이번에 선정되지 못한 2개 필지(자족1-4, 1-6)는 내년 상반기에 용지공급 재공고를 진행할 예정이다.

선정 기업은 서울주택도시공사로 추천돼 내년 1월 중에 용지공급계약을 체결할 예정이다. 외부전문가들이 기업역랑, 사업계획, 지역사회기여계획 등 기업평가를 세부적이고 객관적으로 진행한 만큼 선정 기업들은 해당 업종에서는 건실하고 우수한 기업으로 강동구 지역경제기반 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이정훈 강동구청장은 “고덕비즈밸리는 지역 전체에 활력을 불어넣을 강동구 최대 개발 프로젝트”라며 “주거중심 도시에서 경제자립도시로 나아갈 성장 동력인 고덕비즈밸리 조성에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 전했다.

선정된 추전대상자는 강동구 홈페이지(분야별정보→주택/도시/건설→업무단지조성>공지사항)에서 확인할 수 있다.

관련 문의는 강동구 투자유치과로 하면 된다.

한편 고덕비즈밸리 자족기능시설 1~6차 용지공급 대상자로 선정된 17개 기업(컨소시엄 포함시 31개 기업) 및 지식산업센터는 서울주택도시공사와 용지공급 계약 체결을 완료했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr