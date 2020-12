코로나19 신규 환자 880명, 다시 900명 육박…사망자 누적 600명(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 15일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 880명이 추가로 확인됐다. 주말 진단검사 건수 등의 영향으로 전날 하루 확진자 수가 718명으로 내려갔다가 다시 900명에 육박하며 3차 유행이 지속되는 흐름을 이어갔다.

코로나19 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 지역발생 848명, 해외유입 32명으로 집계됐다. 누적 확진자 수는 4만4364명으로 증가했다.

국내 일일 확진자 수는 이달 1일부터 이날까지 보름간 일별로 451명→511명→540명→628명→577명→631명→615명→592명→671명→680명→689명→950명→1030명→718명→880명으로 등락을 반복하고 있다. 100명 이상 신규 확진자는 지난달 8일부터 이날까지 38일째 이어지고 있다.

이날 지역발생은 서울 246명, 경기 274명, 인천 55명 등 수도권에서만 575명이 나왔다. 나머지 14개 시도에서도 모두 확진자가 발생한 가운데 수도권 이외 지역에서는 울산이 49명으로 신규 확진자가 가장 많았다. 이어 부산 40명, 충남37명, 대전 32명, 충북 24명, 대구 18명, 경남 16명, 경북 15명, 강원ㆍ전북 각 13명, 제주 9명, 광주 5명, 세종·전남 각 1명이다.

해외유입 확진자 32명 가운데 8명은 검역과정에서 나왔고 나머지 24명은 지역에서 확인됐다. 내국인이 11명이고 외국인은 21명으로 파악됐다.

사망자는 전날보다 13명 늘어 누적 600명이 됐다. 입원 치료 중인 확진자 가운데 위중증 환자도 전날보다 20명 증가한 205명으로 200명을 넘어섰다. 완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 3만2559명으로 전날보다 457명 늘었다.

한편 전날 하루 진단검사 건수는 4만4181건으로 직전일 2만2444건보다 2만1737건 많다. 여기에다 전날부터 수도권 임시 선별검사소에서도 무료 검사를 시행해 총 30곳에서 검사 4973건이 이뤄졌다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr