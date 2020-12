"코로나 방역에 전념" … 안동시보건소, 일반 업무 잠정 중단

진료·예방접종, 진단서 발급은 병·의원에서 … 보건지소·보건진료소는 정상 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시보건소는 15일부터 31일까지 일반진료와 예방접종을 포함해 보건증·건강진단서 발급 등 코로나19 관련 방역을 제외한 모든 업무를 긴급 중단한다고 밝혔다.

이번 조치는 보건소의 방역역량과 행정력을 코로나19 대응에 집중토록 하기 위한 정부 조치에 따른 결정이다.

보건소 업무중단에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 기존에 진료한 환자의 처방의약품 안내와 검사가 완료된 제증명 서류의 발급은 가능하다. 14개 보건지소와 25개 보건진료소는 정상 운영된다.

일반진료와 건강진단서 발급 등은 외부 병·의원에서, 독감예방접종은 관내 50여개의 위탁의료기관에서 가능하다.

안동시에선 지난 11일부터 14일까지 14명의 코로나19 확진자가 발생한 상태다. 보건소 직원들은 접촉자 등 1000여 명에 대해 코로나19 검사 시행, 고위험군에 대한 자가격리 조치 등 지역으로의 확산을 조기에 차단하기 위해 총력을 기울이고 있다.

김문년 안동시보건소장은 "코로나19에 집중하고자 하는 정부 조치와 관내 확진자 대량 발생 등의 상황을 감안해 부득이하게 업무를 중단하게 됐다"며 "발열·기침 등 호흡기 증상이 있을 시 이동을 제한하고 안동시보건소로 문의해 안내에 따라달라"고 당부했다.

