[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국방부는 개방형 직위인 정보화기획관에 박남희(52) 현 정책홍보담당관을 임용했다고 15일 밝혔다.

박 신임 정보화기획관은 1991년 임용된 이후, 국방전산정보원 자원정보화과장, 정보화기획관실 사이버정책담당관, 대변인실 정책홍보담당관 등을 역임했다.

국방부는 그가 국방 정보화 관련 폭넓은 업무 경험과 정책적 시야를 보유했으며, 강한 책임감과 소통능력, 탁월한 업무추진력을 갖췄다고 평가했다.

