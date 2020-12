카뱅, '26주적금 위드 마켓컬리' 출시 4일 만에 10만좌 돌파

[아시아경제 조강욱 기자] 카카오뱅크는 지난 10일 선보인 '26주적금 위드(with) 마켓컬리'가 출시 4일 만인 13일 누적 계좌개설 10만좌를 돌파했다고 15일 밝혔다.

카뱅 관계자는 "지난 8월에 출시된 '26주적금 위드 이마트'의 만기가 도래하기 전인 시점을 고려하면, 나흘 만에 10만좌 가입은 매우 빠른 속도"라고 설명했다.

'26주적금 위드 마켓컬리'는 '26주적금 위드 이마트'에 이은 카카오뱅크 '파트너적금 2호' 상품으로, 카카오뱅크와 비금융사 간의 협업을 통해 출시됐다. 오는 23일까지 1인 1계좌만 가입이 가능하다.

가입 고객에게는 자동이체 납입 성공 시, 총 7회에 걸쳐 무료배송, 할인 쿠폰 등 다양한 혜택이 제공된다. 또 가입 고객 전원(해지고객 제외)을 대상으로 100% 당첨되는 경품 추첨 행사도 진행한다.

카뱅 측은 저축을 통한 이자혜택은 물론, 소비 활동을 하면서 할인혜택도 누릴 수 있는 점과 카카오프렌즈 캐릭터로 제작된 마켓컬리 머그컵 등 한정판 굿즈를 받아볼 수 있는 기회 등을 인기비결로 보고 있다.

카뱅 관계자는 "고객에게 보다 많은 혜택을 다양한 형태로 제공할 수 있도록 다른 기업과의 협업을 이어갈 계획"이라고 말했다.

