KT텔레캅, KT와 협업으로 클라우드 기반 영상보안 제품 출시

클라우드 기반 지능형 영상보안 '기가아이즈 i형' 3종 리뉴얼 출시

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 KT텔레캅은 클라우드 기반 지능형 영상보안 시장 공략을 위해 '기가아이즈 i형' 시리즈 3종을 KT와 함께 공동상품화해 리뉴얼 출시했다고 15일 밝혔다.

이번에 출시한 상품은 기가아이즈 아이슬림·아이뷰·아이스페셜로, 사업장에 설치한 IP카메라에서 수집한 영상을 KT 지능형 영상보안 플랫폼에 저장·분석해 고객에게 고화질 실시간 영상 모니터링을 제공한다.

기존에 고객시설에 놓여 있던 하드웨어 영상녹화기를 없애고, 대신 KT 클라우드에 원격 저장해 도난·화재 등으로 영상이 유실되거나 손실될 우려가 없다. 또한 영상 데이터 암호화 등 다양한 보안기술을 적용해 안정성을 높였다.

KT텔레캅은 지능형 영상보안 상품 출시를 시작으로 KT와의 시너지를 통해 본격적인 디지털 혁신에 나설 예정이다. 기존에는 출동 중심의 전통적인 물리보안 서비스에 집중했다면 앞으로는 AI 영상분석, 차별화된 케어서비스 제공 등을 통해 지능형 영상보안 시장을 선점해나갈 계획이다.

박대수 KT텔레캅 사장은 "그동안 지능형 영상보안상품은 KT 위주로 사업을 진행해왔지만, 그룹 보안 역량 일원화를 위해 공동상품으로 출시하게 됐다"며 "앞으로 KT텔레캅은 기존 물리보안의 틀을 깬 완전한 변화를 통해 플랫폼 기반의 안심 케어서비스 제공 기업으로 나아갈 것"이라고 말했다.

