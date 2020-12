SK매직 '올클린 공기청정기', 한 달 만에 1만대 판매…"3분에 한 대 팔렸다"

공기청정기 판매량 전월 대비 200%·전년 대비 180% 이상↑

[아시아경제 김철현 기자] SK매직은 신제품 '올클린 공기청정기'의 판매량을 분석한 결과, 출시 한 달 만에 판매량 1만대를 돌파했다고 15일 밝혔다. 이는 3분에 1대가 팔린 것으로 올클린 공기청정기가 출시 한 달 만에 시장을 주도하는 리딩 제품으로 자리매김하는 성과를 거뒀다고 SK매직은 평가했다.

올클린 공기청정기는 친환경 합성수지를 적용한 친환경 제품이다. 원통형 구조로 360도 전방향 흡입과 동시에 바닥을 통해 오염된 공기를 사각지대 없이 빠르게 흡입하고, 맑고 깨끗한 바람을 내뿜는다. 정화된 공기가 배출되지만 먼지와 각종 오염물질이 끼기 쉬워 별도 관리가 필요한 팬과 토출부도 누구나 손으로 쉽게 분리, 세척이 가능한 구조로 설계된 것이 특징이다.

SK매직은 올클린 공기청정기가 출시된 지난 11월, 한 달 간 전체 공기청정기의 판매량을 분석한 결과에서도 출시 이후 전월 대비 판매량은 200% 가량 증가했으며, 전년 대비 판매량도 180% 이상 증가했다고 설명했다. SK매직은 최근 잇따라 발생된 중국발 미세먼지 영향과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 실내 활동이 증가한 것이 판매량 증가에 주요 요인으로 작용했다고 분석했다.

SK매직 관계자는 "물로 씻을 수 있는 '워셔블 공기청정기'라는 특장점과 함께 환경까지 고려한 친환경 제품이라는 점이 알려지면서 판매가 지속적으로 증가하는 추세"라며, "앞으로도 차별화된 제품과 서비스를 선보일 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

