포천시, 코로나19 '임시 선별검사소' 2개소 설치

영북면·일동면 공영주차장서 이달 16일부터 내년 1월 3일까지 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시가 '코로나19' 임시 선별검사소 2개소를 설치, 오는 16일부터 운영한다.

15일 시에 따르면 제1 임시선별검사소는 영북면사무소 주차장, 제2 임시선별검사소는 일동면 파출소 앞 공영주차장에 설치해 내년 1월 3일까지 3주간 운영할 계획이다. 운영 시간은 평일?주말 구분 없이 오전 9시부터 오후 6시까지다.

운영 인력은 검체 채취 및 발열 확인을 하는 의료인력 2명과 안내 등을 담당하는 행정지원인력 2명 등으로 구성된다.

이번 임시 선별검사소 운영은 선제적 검사를 통한 무증상자 조기 발견과 코로나19 확산 차단을 위한 정부의 지침에 따른 것으로, 진단검사를 희망하면 역학적 연관성이나 증상 유무와 관계없이 포천시민 누구나 검사를 받을 수 있다.

시는 한편, 코로나19 감염 취약시설인 요양 시설과 요양병원 종사자를 대상으로 2주마다 전수 검사를 하고 있다.

