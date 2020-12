[클릭 e종목]"삼성증권, 내년 일평균 거래대금 감소에도 이익은 유지…목표가↑"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 42,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 42,400 2020.12.15 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성證, 금융권 최초 DJSI 월드지수 11년 연속 편입[2020자본투자대상] 초고액 자산가부터 '동학개미'까지 맞춤서비스극동건설·대우건설, 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정 close 에 대해 대형 증권사 중 브로커리지 이익 민감도가 가장 크고, 1분기 대규모 파생결합증권 손실의 기저효과와 금리 변동에 따른 이익 민감도가 낮다면서 내년 일평균 거래대금 감소 전망에도 이익은 올해 수준을 유지할 수 있을 것이라고 분석했다.

이에 따라 삼성증권에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 5만5000원으로 기존 대비 10% 상향 조정했다.

15일 KB증권은 2021년과 2022년 일평균 거래대금 전망치를 각각 18조8000억원, 16조6000억원으로 직전대비 35.6%, 19.5% 상향했다. 이를 반영해 삼성증권의 2021년 연결기준 지배주주 순이익은 5405억원으로 전망했다. 올해보다 1.3% 감소할 것으로 예상되지만 기존 추정치보다는 13.8% 올려잡은 수치다.

강승건 연구원은 "일평균 거래대금이 2020년 대비 14.8% 감소하겠지만 2020년 1분기 반영된 대규모 파생결합증권 손실의 기저효과가 반영될 것이고, 경쟁사와 달리 증가하고 있는 채무보증 잔고와 IPO deal 호조로 IB관련 수수료 수익이 9.1% 증가할 것으로 전망된다"고 분석했다.

강 연구원은 "경쟁사와 달리 IB 부문의 견조한 성장이 예상되며 2021년 리스크 요인인 주식시장의 변동성 및 금리 상승 부담에서 상대적으로 자유롭다"며 삼성증권을 증권업종 최선호 종목으로 유지했다.

