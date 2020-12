'이변 없었다' 바이든, 선거인단 선거 과반 확보

이탈표 없이 선거인단 투표 마무리 예상

바이든, 통합과 치유 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 대선 선거인단 투표에서 승리했다.

월스트리트 저널 등 미 언론에 따르면 바이든 당선인은 14일(현지시간) 미 전국에서 주별로 실시된 선거인단 투표에서 오후 5시30분 현재 538명의 선거인단 중 302명의 선거인단을 확보했다. 도널드 트럼프 대통령에게 투표한 선거인단은 232명이다.

선거 사기를 주장한 도널드 트럼프 대통령의 희망과 달리 주요 경합주의 선거인단은 일제히 선거 결과에 따라 바이든에게 투표했다.

이에 따라 최종적으로 바이든이 306명의 선거인단을 확보해 232명에 그칠 것으로 예상되는 트럼프 대통령에 승리를 거둘 전망이다.

간접 선거제로 이뤄지는 미 대선에서 선거인단 선거는 큰 주목을 받지 못했지만, 올해는 트럼프 대통령의 선거 결과 뒤집기 시도로 인해 시선이 집중돼왔다.

바이든 당선인은 이날 선거인단 투표 종료 후 연설을 예정하고 있다.

바이든 당선인은 선거인단 투표 확정 전 배포한 연설문 발췌본에서 "이제는 페이지를 넘길 시간"이라며 대선 이후 불거진 미국 내 갈등을 의식한 듯 통합과 치유를 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr